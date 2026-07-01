Стало известно, сколько Блиновская зарабатывает в колонии

Всплыли любопытные факты о жизни "королевы марафонов"

Жизнь звезды социальных сетей Елены Блиновской изменилась до неузнаваемости. Если раньше доходы "королевы марафонов" исчислялись десятками миллионов рублей в месяц, то теперь за работу в колонии она получает сумму, которой едва хватило бы закрыть чек за один ужин из дотюремной жизни звезды.

Стало известно, что дива, обещавшая своим подписчикам исполнение всех желаний, сейчас трудится швеей во Владимирской колонии. По имеющимся сведениям, ее ежемесячная зарплата составляет 6700 рублей. При этом зимой из-за недуга знаменитость некоторое время не работала, поэтому получала всего 2900 рублей.

При этом, по некоторым данным, до печальных событий, закончившихся тюремной решеткой, ежемесячный доход знаменитости достигал примерно 100 миллионов рублей.

Напомним, звезду приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу об отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. "Королеву марафонов" схватили весной 2023 года при попытке сбежать в Белоруссию на машине.