Как «Дом-2» пережил славу, скандалы и собственное закрытие

«Дом-2» пережил пик, скандалы и уход с ТНТ, но спустя 22 года продолжает выходить, превратившись из телехита в нишевую франшизу.

Фразу "построй свою любовь" в России узнавали даже люди, которые утверждали, что никогда не смотрели "Дом-2".

Участники проекта ссорились, мирились, создавали пары и расставались под круглосуточным наблюдением камер. Их слова становились мемами, личные драмы обсуждались в прессе, а вчерашние неизвестные молодые люди за несколько месяцев превращались в знаменитостей.

"Дом-2" называли символом телевизионной пошлости, требовали закрыть, ограничивали время его показа и обвиняли в разрушении нравственности. Но проект пережил большинство своих критиков, сменил канал и продолжает выходить спустя 22 года после первого эфира.

Сегодня это уже не главный телехит страны, а долгоиграющая медиафраншиза с собственной историей, языком, звездами и преданной аудиторией.

Дом начинался с настоящей стройки

Предшественником проекта стало реалити-шоу "Дом", вышедшее на ТНТ в 2003 году. Семейные пары действительно строили загородный дом, а победителя определяли зрители.

Ведущими первого проекта были Николай Басков и Светлана Хоркина, позднее к ним присоединился Дмитрий Нагиев. Победители Рената и Алексей Пичкалевы предпочли получить денежный приз вместо построенного жилья.

Продолжение запустили 11 мая 2004 года под названием "Дом-2".

Теперь участниками стали не семейные пары, а одинокие молодые мужчины и женщины. Они должны были одновременно строить дом и создавать отношения, доказывая зрителям искренность своих чувств.

Победившей паре обещали загородное жилье. Однако стройка постепенно отошла на второй план, а главным содержанием шоу стали романы, ревность, конфликты и борьба за право остаться в проекте.

Финал постоянно откладывался. Дом так и не стал главным призом, а временный телевизионный эксперимент превратился в ежедневную хронику, у которой не было запланированного конца.

Как был устроен проект

Участники жили на закрытой съемочной площадке, которую называли Поляной или Периметром. Камеры фиксировали их жизнь почти круглосуточно.

Зрителю показывали совместный быт, свидания, вечеринки, голосования и общие собрания. Особое место занимало "лобное место", где ведущие и участники обсуждали конфликты, принимали решения и публично разбирали отношения.

Не сумевший создать пару или потерявший поддержку коллектива участник мог покинуть проект. На его место приходил новый герой, готовый построить отношения и получить известность.

Эта система позволяла шоу существовать практически бесконечно. От проекта не требовался сложный сценарий с завершенной историей. Одни участники уходили, другие приходили, а каждый новый роман создавал очередной сюжет.

Постепенно появилась целая телевизионная вселенная: дневные выпуски Lite, вечерний "Город любви", ночной "После заката", ток-шоу, журналы, гастроли и специальные проекты.

Почему "Дом-2" смотрела вся страна

Проект появился в момент, когда социальные сети еще не стали главным местом наблюдения за чужой жизнью.

Сегодня человек может следить за блогерами, читать личные каналы и смотреть прямые эфиры в любое время. В середине 2000-х такую возможность массовой аудитории давало телевидение.

"Дом-2" предлагал зрителю ощущение постоянного присутствия. Участники не играли героев сериала, а выступали под собственными именами. Их истории продолжались изо дня в день, создавая эффект знакомства.

Зритель мог выбрать любимую пару, осуждать измену, спорить с ведущими и голосовать против неприятного участника. Телевидение превращалось из односторонней трансляции в раннюю форму социальной сети.

На пике в 2005 году средняя аудитория выпусков достигала примерно 2,5 млн человек. Рейтинг составлял около 4%, а доля – 10,4% среди зрителей, смотревших телевизор в это время.

Еще большую известность проекту приносили скандалы. Чем громче критики требовали закрыть передачу, тем больше людей интересовались, что именно там происходит.

Собчак и Бородина стали лицами телестройки

Главными ведущими первого периода стали Ксения Собчак и Ксения Бородина.

Собчак создавала образ ироничного и жесткого арбитра, который мог высмеять участника или задать неудобный вопрос. Бородина чаще выступала более эмоциональной и близкой к героям ведущей.

Дмитрий Нагиев появился в первом выпуске, но постоянным ведущим нового проекта не стал.

Собчак покинула "Дом-2" в 2012 году. Бородина оставалась в проекте почти два десятилетия и окончательно ушла только в декабре 2023 года.

Именно ее дольше всех связывали с брендом телестройки. Для нескольких поколений зрителей Бородина стала таким же постоянным элементом передачи, как лобное место и вечерние голосования.

Бузова прошла путь от участницы до ведущей

Ольга Бузова пришла на проект в 2004 году как участница и строила отношения с Романом Третьяковым.

После расставания она не исчезла из телевизионной жизни. В конце 2008 года Бузова стала ведущей "Дома-2", превратившись в один из наиболее заметных примеров социального лифта, созданного реалити.

Позднее она построила самостоятельную карьеру телеведущей, певицы и медиаперсоны. Ее история показала, что участие в телестройке может стать не коротким эпизодом, а началом долгой публичной жизни.

Подобный путь прошли и другие герои. Влад Кадони, Андрей Черкасов, Нелли Ермолаева и Антон Беккужев сначала находились внутри мира реалити, а затем получили ведущие или редакционные роли.

Для проекта это было выгодно: бывшие участники хорошо знали внутренние правила и разговаривали с новыми героями на понятном им языке.

Кто еще вел "Дом-2"

За годы существования состав ведущих неоднократно менялся.

К основным лицам разных периодов относились Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Влад Кадони, Ольга Орлова и Андрей Черкасов.

В отдельных сезонах и специальных выпусках ведущими также становились Юлия Ефременкова, Катя Жужа, Давид Манукян, Сергей и Дарья Пынзари, Антон Беккужев, Нелли Ермолаева и Яна Фиткевич.

Каждый из них выполнял не только роль диктора. Ведущий становился модератором конфликтов, психологом, судьей и иногда самостоятельным участником эфирной драмы.

В числе лиц проекта последних лет остаются Ольга Орлова, Андрей Черкасов, Антон Беккужев, Нелли Ермолаева и Яна Фиткевич.

Передача создала собственный язык

"Дом-2" повлиял на российскую массовую культуру значительно сильнее, чем могли предположить его создатели.

Слова "периметр", "лобное место", "приход", "строй свою любовь" и "человек года" получили отдельные значения, понятные зрителям шоу.

Бывшие участники становились героями светской хроники, выпускали музыку, открывали бизнес, участвовали в других передачах и собирали аудиторию в социальных сетях.

Реалити также заранее показало модель современной блогерской экономики. Человек получал известность не благодаря профессии, роли в кино или спортивным достижениям, а потому, что постоянно демонстрировал публике свою личную жизнь.

То, что в 2004 году казалось телевизионной крайностью, позднее стало обычным устройством социальных сетей.

Почему проект постоянно критиковали

Передачу обвиняли в искусственном раздувании конфликтов, демонстрации агрессии и превращении интимной жизни в коммерческое зрелище.

Критики утверждали, что участники приходят не за любовью, а за популярностью, рекламными контрактами и возможностью закрепиться в шоу-бизнесе.

Возникали споры и о степени постановочности происходящего. Создатели называли проект реалити, но зрители замечали повторяющиеся сюжетные конструкции, неестественные конфликты и слишком удобные совпадения.

В 2009 году суд ограничил дневную трансляцию программы. Некоторое время основные выпуски могли выходить только поздно вечером и ночью.

При этом критика парадоксально поддерживала популярность. "Дом-2" обсуждали политики, общественные деятели, журналисты и люди, которые демонстративно отказывались его смотреть.

Проект стал редким примером передачи, известность которой долгое время была значительно шире ее реальной аудитории.

Почему аудитория начала уходить

К концу 2010-х годов "Дом-2" оказался в совершенно другой медиасреде.

Чужую жизнь теперь можно было наблюдать в социальных сетях без телевизионного расписания и монтажа. Блогеры показывали отношения, разводы и конфликты напрямую, а короткие видео быстрее реагировали на интересы молодой аудитории.

Сам проект при этом оставался дорогим в производстве. Необходимо было содержать съемочную площадку, участников, ведущих и большую техническую команду.

В 2020 году аудитория выпусков снизилась примерно до 634 тысяч человек. Средняя доля проекта среди целевой аудитории ТНТ оказалась ниже среднесуточной доли самого канала.

Руководство "Газпром-медиа" заявляло, что передача в последние годы потеряла значительную часть зрителей и стала убыточной.

Попытки обновить формат, создать дополнительные шоу и вернуть внимание молодежи не смогли полностью остановить падение.

Закрытие оказалось только переездом

18 декабря 2020 года ТНТ объявил о завершении проекта на своей площадке. Последние выпуски вышли в конце декабря после 16 лет непрерывного эфира.

Для многих зрителей новость прозвучала как окончательное закрытие "Дома-2". Однако производители сразу дали понять, что бренд может продолжить существование на другом канале или в интернете.

Пауза оказалась короткой.

19 апреля 2021 года реалити вернулось на телеканале "Ю" под названием "Дом-2. Новая любовь". Новый вещатель сохранил классическую концепцию, часть ведущих и известных участников.

Перезапуск показал, что проект потерял статус центрального явления российского телевидения, но сохранил достаточно преданных зрителей для жизни на менее крупном канале.

Что происходит с "Домом-2" сейчас

По состоянию на июль 2026 года проект продолжает выходить на телеканале "Ю" и публиковать выпуски на официальной интернет-площадке.

Зрителям доступны форматы Lite, "Новая жизнь" и "После заката". Новые серии публикуются ежедневно, а кастинг участников остается открытым.

Летом 2026 года канал также запустил специальный сезон "Дом-2. Китайские каникулы". Один ведущий и несколько участников отправились на виллу на острове Хайнань, где пары проверяют свои отношения в новом окружении.

Шоу продолжает отмечать годовщины, возвращать бывших участников и создавать специальные выпуски вокруг семей и детей героев проекта.

Это уже не тот "Дом-2", который задавал повестку всей телевизионной индустрии. Его нынешняя аудитория меньше и старше, а обсуждение чаще происходит внутри сообщества поклонников.

Но проект сохраняет главное преимущество – узнаваемый бренд и огромный архив персонажей, отношений и конфликтов.

Дом так и не построили, но построили индустрию

Главный обещанный дом давно перестал иметь значение.

Настоящим результатом проекта стала машина по производству знаменитостей, новостей и бесконечных историй. Одни участники находили семью, другие – профессию, третьи исчезали после нескольких месяцев известности.

"Дом-2" изменил представление о том, за что человек может стать публичной фигурой. Он превратил обычную жизнь в ежедневный сериал задолго до эпохи сторис, прямых эфиров и семейных блогов.

Сегодня телестройка существует на периферии большой телевизионной сцены. Но ее исчезновение постоянно откладывается, как когда-то откладывался финал и розыгрыш дома.

Проект больше не объединяет перед экраном миллионы зрителей.

Зато он остается памятником времени, когда телевидение впервые убедило страну, что чужая жизнь может быть бесконечной программой.