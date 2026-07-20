Любовь Аксенова впервые высказалась о роли порноактрисы

Любовь Аксенова впервые высказалась о роли порноактрисы
Любовь Аксенова. Кадр: соцсети
Звезда рада любой работе

Любовь Аксенова обозначила, что не собирается оправдываться за свои самые обсуждаемые роли. Актриса открыто заявила, что не испытывает ни капли стыда из-за работы в фильме "Глубже!" и спокойно относится к разгромной критике картины "Нюрнберг". Звезда подчеркнула, что чужое мнение не влияет на ее отношение к собственным работам.

В свежем интервью артистка ответила на вопросы о проектах, которые вызвали неоднозначную реакцию у зрителей и кинокритиков. В частности, разговор коснулся киноленты Михаила Сегала "Глубже!", где Аксенова сыграла порноактрису.

Отвечая на вопрос о том, испытывает ли она неловкость из-за этой роли, актриса объявила, что полностью довольна своей работой и считает этот образ весьма удачным.

Говоря о фильме "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева, звезда объяснила, что, по ее мнению, причина негативных отзывов заключается исключительно во вкусовых предпочтениях критиков. Она считает, что картина просто не совпала с их представлением о том, каким должно быть хорошее кино, поэтому получила столь жесткие оценки. При этом актриса уверяет, что фильм ей очень нравится, и она уж точно не разделяет претензии, высказанные в его адрес.

К слову, ранее стало известно, что Евгений Цыганов задумался о крутом повороте в карьере.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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