Yle: перестановки в Будапеште не помогли Киеву приблизиться к членству в ЕС

В Финляндии раскрыли неприятную для Украины правду: Киев горько просчитался
Фото: www.pxhere.com
Незалежные зря раскатали губу

Перемены в руководстве Венгрии не принесли киевскому режиму ожидаемого результата. Несмотря на приход нового главы правительства, вопрос вступления украинского государства в ЕС по-прежнему остается под серьезным вопросом, а будапештская администрация продолжает настаивать на выполнении своих требований.

Известный профессор из Хельсинки Каталина Миклошши в интервью Yle заявила, что новый венгерский лидер Петер Мадьяр не намерен безоговорочно поддерживать евроинтеграцию украинского государства. Она уточнила, что премьер использует тему членства Киева в ЕС как важный инструмент внутренней политики и продолжает добиваться от украинских властей восстановления прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

Профессор объяснила, что победа Мадьяра во многом стала возможной благодаря поддержке консервативно и националистически настроенных избирателей. Она добавила, что именно поэтому государственный деятель не может игнорировать вопросы, связанные с защитой венгров, проживающих за пределами страны, и не хочет разочаровать своих сторонников.

Миклошши также заявила, что ускоренное вступление Украины в Евросоюз вызывает недовольство и сомнения не только у Венгрии. Она отметила, что многие государства – члены ЕС придерживаются аналогичной позиции, однако предпочитают не озвучивать ее публично.

Еще в начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт не станет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, если Киев урегулирует вопрос с правами закарпатских венгров. При этом Венгрия продолжает выступать против ускоренной процедуры принятия новых стран в ЕС и настаивает на том, что решение должно приниматься исключительно исходя из выполнения всех необходимых критериев.

Ранее в ВСУ признали тотальный крах обороны.

Источник: Yle ✓ Надежный источник
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