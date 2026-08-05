Нейросети
- ИИ-агенты начали ослаблять программный барьер Nvidia вокруг платформы CUDA
- ИИ вышел из «песочницы»: как Claude атаковал три реальные компании во время тестов
- Apple снова обошла Nvidia: рынок испугался цены искусственного интеллекта
Ночной ракетный удар российской армии показал тотальный провал украинской системы противовоздушной обороны. Воздушные силы всушников официально признали, что в ходе отражения атаки не смогли уничтожить ни одной нашей ракеты, несмотря на использование всех имеющихся сил и средств.
Ранее главное оборонное ведомство РФ сообщило о проведении массированного удара по объектам на украинских землях. Для атаки, как уточнили в министерстве, применялись высокоточные ракеты и мощные дроны большой дальности. Основными целями стали транспортные узлы и распределительные центры противника, расположенные в Киеве и области.
После завершения атаки украинские командиры опубликовали официальный отчет. В нем говорится, что к отражению удара были привлечены истребительная авиация, подразделения ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы, а также расчеты беспилотных систем. При этом всушники признали, что ни одна из выпущенных по стране ракет перехвачена не была.
О сложной ситуации с противовоздушной обороной украинская сторона сообщала и ранее. Заявлялось, что возможности ПВО постепенно сокращаются – противник испытывает острый дефицит ракет для зенитных комплексов, из-за чего отражать наши воздушные атаки ему попросту нечем.
К слову, ранее новый шаг России в зоне СВО вызвал истерику в США.
Украинцев держат за дурачков