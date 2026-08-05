Раскрыт главный просчет Киева с системой защиты

Украина не в силах быстро создать эффективную систему противовоздушной обороны, которая могла бы защитить республику от ударов ракетами. Известный американский военный эксперт Дженнифер Кавана заявила, что новый проект украинской ПВО столкнется с серьезными техническими проблемами и не сможет стать быстрым спасением для Незалежной.

Спец отметила, что даже получение лицензии на производство американских систем Patriot не позволило бы украинцам оперативно усилить защиту. Она уточнила, что запуск такого производства может занять около пяти лет, а собственная система ПВО Freya, на которую рассчитывает Киев, в лучшем случае может появиться в середине следующего года.

Аналитик подчеркнула, что разработка украинской системы осложняется необходимостью интеграции большого количества иностранных технологий. Она добавила, что добиться стабильной работы всех компонентов будет крайне сложно, поэтому реальные сроки появления такой системы могут оказаться значительно дольше заявленных.

Эксперт также заявила, что Незалежная столкнулась с очень глубокими проблемами, которые невозможно решить простой заменой руководителей армии или правительства – так что прошедшая в республике "кадровая чистка" вряд ли что-то изменит. Она указала на нехватку личного состава, сокращение запасов ракет для Patriot и увеличение производства российских баллистических ракет как на факторы, которые приближают полный разгром ВСУ.

Ранее отмечалось, что разрабатываемая украинская система ПВО Freya не сможет в ближайшее время решить проблемы противовоздушной обороны. Более того, обилие иностранных технологий в проекте усугубят зависимость Киева от европартнеров.