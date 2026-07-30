Только для трех знаков: Госпожа Судьба приготовила счастливчикам щедрый дар

Астрологи рассказали, кому конец июля принесет долгожданные перемены

После 31 июля многие почувствуют, что жизнь меняется к лучшему. А для трех знаков зодиака этот период станет особенно важным: удачные совпадения, хорошие новости и неожиданные встречи обещают резко поднять настроение.

Рак

После 31 июля Ракам стоит больше времени проводить у воды. Короткие прогулки у реки, озера или моря помогут восстановить силы и привлечь удачные события. В ближайшие дни появится шанс решить вопрос, который долго оставался без ответа. Кроме того, не исключено приятное известие, связанное с финансами.

Весы

Весам звезды советуют не откладывать общение с дальними родственниками. Один разговор по душам поможет восстановить отношения, которые казались безвозвратно утраченными. Потом от этого человека поступит интересное предложение или важная информация, которая может повлиять на ваше будущее.

Стрелец

У Стрельцов начинается благоприятное время для путешествий. Смена обстановки подарит вдохновение, новые знакомства и перспективные возможности. В дороге или вдали от дома может произойти событие, которое станет отправной точкой для больших перемен, которые случатся уже этой осенью.