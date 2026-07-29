Знаменитого музыканта Kavinsky обнаружили мертвым в квартире

Знаменитого музыканта обнаружили мертвым в квартире
Фото: www.unsplash.com
Подробности трагедии не раскрываются

Французская сцена потеряла одного из своих самых узнаваемых музыкантов. В Париже на 51-м году жизни умер Венсан Пьер Клод Белорже, более известный всему миру под сценическим именем Kavinsky. Его творчество стало символом жанра синтвейв, а композиция Nightcall превратилась в один из самых узнаваемых электронных хитов XXI века.

О смерти артиста сообщил телеканал BFMTV. Сообщается, что вечером 28 июля музыканта нашли без признаков жизни в его квартире, расположенной в столице Франции. Публично о трагедии стало известно лишь на следующий день. Обстоятельства и возможные причины смерти пока не раскрываются.

Широкая аудитория узнала о Kavinsky после выхода криминальной драмы "Драйв", где прозвучала его композиция Nightcall. Этот трек принес музыканту мировую известность, стал его главным творческим достижением и на долгие годы закрепил за ним статус одного из наиболее влиятельных исполнителей в сфере электронной музыки.

Интерес к композиции резко вырос летом 2024 года. Во время церемонии закрытия Олимпиады в Париже музыкант исполнил новую версию Nightcall вместе с бельгийской певицей Анжель. После этого песня вновь оказалась очень популярной, а количество ее распознаваний через сервис Shazam достигло рекордных показателей.

Белорже родился 31 июля 1975 года. За годы творчества Kavinsky записал совместные работы с известными исполнителями и продюсерами мирового уровня. Благодаря уникальному стилю французский диджей оставил заметный след в современной электронной музыке и оказал влияние на целое поколение молодых артистов.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского актера.

Источник: Телеканал BFMTV ✓ Надежный источник
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