Абрикосовый пирог на сковороде без духовки

Абрикосовый пирог на сковороде без духовки
Абрикосовый пирог на сковороде без духовки и лишней возни
Абрикосовый пирог на сковороде выручает, когда духовку включать лень или жарко, а к чаю хочется мягкого теста, карамельных фруктов и ощущения домашнего десерта без большого дела.

Летняя выпечка должна уметь договариваться с погодой. Когда за окном жарко, мысль о духовке звучит почти как угроза, но абрикосы на столе уже мягкие, пахнут медом и явно просят теста. Для такого случая есть пирог на сковороде: тихий огонь, крышка, немного терпения – и десерт готов без лишнего жара на кухне.

Главный секрет – не торопить низ. Абрикосы быстро карамелизуются, тесто поднимается медленнее, поэтому сковорода должна быть тяжелой, огонь небольшим, а крышка плотно сидеть на месте. Тогда пирог получается влажным, ровным и не пахнет подгоревшим сахаром.

Ингредиенты

  • абрикосы – 8-10 штук;
  • яйца – 2 штуки;
  • сахар – 90 г;
  • кефир или натуральный йогурт – 150 мл;
  • мука – 170 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • сливочное масло – 30 г;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • лимонная цедра – по желанию.


Пошаговый рецепт

Шаг 1

Абрикосы разрежьте пополам, удалите косточки. Если плоды очень сочные, промокните срезы бумажным полотенцем: лишний сок мешает карамели схватиться.

Шаг 2

В миске взбейте яйца с сахаром, ванилью и щепоткой соли. Добавьте кефир, затем всыпьте муку с разрыхлителем. Перемешайте до густого, но текучего теста, похожего на сметану.

Шаг 3

На сковороде растопите сливочное масло, посыпьте дно ложкой сахара и разложите абрикосы срезом вниз. Прогрейте 2-3 минуты, пока фрукты не начнут отдавать аромат.

Шаг 4

Аккуратно вылейте тесто поверх абрикосов, разровняйте лопаткой. Накройте крышкой и готовьте на самом маленьком огне 22-28 минут. Крышку часто не поднимайте, иначе пирог осядет.

Шаг 5

Когда верх станет сухим, а шпажка выйдет почти чистой, снимите сковороду с огня и оставьте пирог под крышкой еще на 5 минут. Затем переверните на тарелку, пока карамель не застыла.

Чтобы пирог не подвел

  • берите сковороду с толстым дном;
  • не делайте высокий слой теста, иначе середина останется влажной;
  • абрикосы можно заменить персиками или сливами;
  • подавайте пирог теплым, с йогуртом или мороженым.

У такого пирога есть простая дачная прелесть: он не идеальный витринный, зато пахнет фруктами, маслом и спокойным вечером.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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