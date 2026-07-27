Абрикосовый пирог на сковороде без духовки

Абрикосовый пирог на сковороде выручает, когда духовку включать лень или жарко, а к чаю хочется мягкого теста, карамельных фруктов и ощущения домашнего десерта без большого дела.

Летняя выпечка должна уметь договариваться с погодой. Когда за окном жарко, мысль о духовке звучит почти как угроза, но абрикосы на столе уже мягкие, пахнут медом и явно просят теста. Для такого случая есть пирог на сковороде: тихий огонь, крышка, немного терпения – и десерт готов без лишнего жара на кухне.

Главный секрет – не торопить низ. Абрикосы быстро карамелизуются, тесто поднимается медленнее, поэтому сковорода должна быть тяжелой, огонь небольшим, а крышка плотно сидеть на месте. Тогда пирог получается влажным, ровным и не пахнет подгоревшим сахаром.

Ингредиенты

абрикосы – 8-10 штук;

яйца – 2 штуки;

сахар – 90 г;

кефир или натуральный йогурт – 150 мл;

мука – 170 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

сливочное масло – 30 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

соль – щепотка;

лимонная цедра – по желанию.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Абрикосы разрежьте пополам, удалите косточки. Если плоды очень сочные, промокните срезы бумажным полотенцем: лишний сок мешает карамели схватиться.

Шаг 2

В миске взбейте яйца с сахаром, ванилью и щепоткой соли. Добавьте кефир, затем всыпьте муку с разрыхлителем. Перемешайте до густого, но текучего теста, похожего на сметану.

Шаг 3

На сковороде растопите сливочное масло, посыпьте дно ложкой сахара и разложите абрикосы срезом вниз. Прогрейте 2-3 минуты, пока фрукты не начнут отдавать аромат.

Шаг 4

Аккуратно вылейте тесто поверх абрикосов, разровняйте лопаткой. Накройте крышкой и готовьте на самом маленьком огне 22-28 минут. Крышку часто не поднимайте, иначе пирог осядет.

Шаг 5

Когда верх станет сухим, а шпажка выйдет почти чистой, снимите сковороду с огня и оставьте пирог под крышкой еще на 5 минут. Затем переверните на тарелку, пока карамель не застыла.

Чтобы пирог не подвел

берите сковороду с толстым дном;

не делайте высокий слой теста, иначе середина останется влажной;

абрикосы можно заменить персиками или сливами;

подавайте пирог теплым, с йогуртом или мороженым.

У такого пирога есть простая дачная прелесть: он не идеальный витринный, зато пахнет фруктами, маслом и спокойным вечером.