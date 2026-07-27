Абрикосовый пирог на сковороде без духовки

Нейросети
- Сингулярность уже наступила: Альтман объявил начало новой эпохи ИИ
- После эпохи роста: Аузан описал мир, в котором прогресс перестанет быть главной целью
- Китай снова целится в Луну: почему модель Kimi K3 встревожила Кремниевую долину
Летняя выпечка должна уметь договариваться с погодой. Когда за окном жарко, мысль о духовке звучит почти как угроза, но абрикосы на столе уже мягкие, пахнут медом и явно просят теста. Для такого случая есть пирог на сковороде: тихий огонь, крышка, немного терпения – и десерт готов без лишнего жара на кухне.
Главный секрет – не торопить низ. Абрикосы быстро карамелизуются, тесто поднимается медленнее, поэтому сковорода должна быть тяжелой, огонь небольшим, а крышка плотно сидеть на месте. Тогда пирог получается влажным, ровным и не пахнет подгоревшим сахаром.
Шаг 1
Абрикосы разрежьте пополам, удалите косточки. Если плоды очень сочные, промокните срезы бумажным полотенцем: лишний сок мешает карамели схватиться.
Шаг 2
В миске взбейте яйца с сахаром, ванилью и щепоткой соли. Добавьте кефир, затем всыпьте муку с разрыхлителем. Перемешайте до густого, но текучего теста, похожего на сметану.
Шаг 3
На сковороде растопите сливочное масло, посыпьте дно ложкой сахара и разложите абрикосы срезом вниз. Прогрейте 2-3 минуты, пока фрукты не начнут отдавать аромат.
Шаг 4
Аккуратно вылейте тесто поверх абрикосов, разровняйте лопаткой. Накройте крышкой и готовьте на самом маленьком огне 22-28 минут. Крышку часто не поднимайте, иначе пирог осядет.
Шаг 5
Когда верх станет сухим, а шпажка выйдет почти чистой, снимите сковороду с огня и оставьте пирог под крышкой еще на 5 минут. Затем переверните на тарелку, пока карамель не застыла.
У такого пирога есть простая дачная прелесть: он не идеальный витринный, зато пахнет фруктами, маслом и спокойным вечером.
Военный четко разложил все по полочкам
Расследование длится уже несколько лет