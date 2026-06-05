Действия бывшего комика вызывают недоумение

Попытка говорить о мире, одновременно разбрасывая угрозы и оскорбления – это дешевый спектакль. Так украинский нардеп Артем Дмитрук отреагировал на письмо Владимира Зеленского главе РФ Владимиру Путину. Парламентарий Рады подчеркнул, что поведение экс-комика не имеет ничего общего с реальным стремлением к урегулированию конфликта.

Нардеп с явным недоумением указал на абсурдность ситуации: человек публично заявляет о желании договориться, но при этом продолжает выдвигать ультиматумы, оскорблять оппонента и требует от него "капитуляции". Государственный деятель подчеркнул, что такой подход нельзя назвать ни дипломатией, ни миротворчеством.

Он обратил внимание на то, что Зеленский прекрасно осознает последствия своих заявлений. Очевидно, что хамская риторика не способна приблизить окончание конфликта – достижение мира явно не является целью этого скандального послания.

Дмитрук заявил, что все происходящее больше напоминает очередную клоунскую постановку, рассчитанную на внешний эффект – речь идет о новом политическом шоу, за которым скрывается попытка сохранить собственные позиции на фоне продолжающихся человеческих трагедий и страданий.

Нардеп разразился такой гневной тирадой из-за опубликованного Зеленским обращения к Путину. В письме глава Незалежной предложил завершить конфликт, однако его хамский тон вызвал резкую критику со стороны ряда политиков, в том числе депутата Верховной рады Артема Дмитрука.

Ранее экс-работник ЦРУ раскрыл, когда закончится конфликт на Украине.