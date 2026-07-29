За что Данилу Козловского погнали со сцены и экранов

Знаменитости пришлось нелегко

Долгие годы Данила Козловский был одной из главных звезд российского кино, однако после громкого скандала его карьера в одночасье рухнула. Актера массово убирали из проектов, спектакли с ним исчезали из репертуара, а в одном из фильмов его даже заменили компьютерной графикой. Спустя три года Козловский сумел выиграть суд и начал возвращать утраченные позиции.

Скандал, который едва не поставил крест на карьере

В 2022 году в адрес актера прозвучали обвинения в якобы наличии американского гражданства и желании сбежать из России. Основанием стали подозрительно частые поездки в США, где живет его дочь.

Последствия поднявшейся шумихи оказались крайне болезненными. Козловского перестали приглашать на съемки, гастрольная деятельность остановилась, сериал "Бар "Один звонок" оказался заморожен, а в фильме "Летучий корабль" его имя убрали из титров, заменив актера цифровыми технологиями.

Суд поставил точку

Знаменитость решил защищать свое имя в суде. Он потребовал официального опровержения распространенной информации и символическую компенсацию в один рубль. Суд поддержал артиста, а затем это решение устояло во всех вышестоящих инстанциях, включая Верховный суд.

После победы актер заявил, что никогда не покидал Россию, а за границу ездил лишь для встреч с дочерью. Впрочем, у россиян осталось немало вопросов к знаменитости по поводу его неоднозначных высказываний о ситуации на международной арене. Четко обозначить свою позицию актер отказывается.

Чем занимался во время паузы

Даже во время вынужденной паузы Козловский продолжал работать. Он выпустил авторский спектакль FRANK, снял фильм "Чекап", занялся развитием собственной продюсерской студии и начал работу сразу над несколькими новыми проектами. Позже актер вновь вернулся к съемкам, а затем и на сцену Малого драматического театра.

Этим летом зрители снова увидели звезду в спектакле "Коварство и любовь" вместе с Ксенией Раппопорт и Елизаветой Боярской. До этого он уже вернулся в постановки "Вишневый сад" и "Гамлет". Сегодня спектакли с его участием вновь проходят при полных залах, билеты раскупают практически мгновенно.

Ранее возвращение Козловского на ТВ резко осудила Поплавская.