Возвращение Козловского на ТВ резко осудила Поплавская

Возвращение Козловского на ТВ обернулось скандалом
Данила Козловский. Фото: АГН "Москва"
Многие крайне недовольны тем, снова видят звезду на голубом экране

Популярная советская и российская артистка Яна Поплавская эмоционально высказалась по поводу возвращения Данилы Козловского на отечественное телевидение. В своем Telegram-канале она дала понять, что премьера с участием артиста, ранее уехавшего за границу, не вызвала у нее восторга.

Актриса эмоционально подчеркнула, что новость о "долгожданной премьере" сериала "Бар “Один звонок”", где Козловский сыграл главную роль вместе с Оксаной Акиньшиной, звучит фальшиво. Звезда напомнила, что большинство россиян ждут не возвращения актеров, выбравших жизнь за рубежом, а возвращения своих близких мужчин с фронта.

Она усомнилась, что появление этого артиста действительно стало радостным событием для зрителей. По ее мнению, подобное внимание к звезде больше радует лишь тех, кто, как и он, давно живет за океаном.

Напомним, Козловский долгое время не появлялся на российских экранах. После переезда его ребенка в США артиста обвиняли в эмиграции, однако он отрицал эти слухи, уверяя, что Россия остается его домом. При этом артист всегда подчеркивает, что его имя безосновательно пытаются втянуть в политические скандалы.

К слову, ранее стало известно, что одна из одиозных российских певиц решила сохранить тайные связи с бывшей родиной.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

ВСУ напали на торговый центр под Курском — срочная новость

Боевики продолжают кошмарить мирное население

В США подняли на смех странное заявление Берлина о России

Немцы продолжают накалять ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей