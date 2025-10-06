Возвращение Козловского на ТВ резко осудила Поплавская

Многие крайне недовольны тем, снова видят звезду на голубом экране

Популярная советская и российская артистка Яна Поплавская эмоционально высказалась по поводу возвращения Данилы Козловского на отечественное телевидение. В своем Telegram-канале она дала понять, что премьера с участием артиста, ранее уехавшего за границу, не вызвала у нее восторга.

Актриса эмоционально подчеркнула, что новость о "долгожданной премьере" сериала "Бар “Один звонок”", где Козловский сыграл главную роль вместе с Оксаной Акиньшиной, звучит фальшиво. Звезда напомнила, что большинство россиян ждут не возвращения актеров, выбравших жизнь за рубежом, а возвращения своих близких мужчин с фронта.

Она усомнилась, что появление этого артиста действительно стало радостным событием для зрителей. По ее мнению, подобное внимание к звезде больше радует лишь тех, кто, как и он, давно живет за океаном.

Напомним, Козловский долгое время не появлялся на российских экранах. После переезда его ребенка в США артиста обвиняли в эмиграции, однако он отрицал эти слухи, уверяя, что Россия остается его домом. При этом артист всегда подчеркивает, что его имя безосновательно пытаются втянуть в политические скандалы.

К слову, ранее стало известно, что одна из одиозных российских певиц решила сохранить тайные связи с бывшей родиной.