Возвращение Козловского в Россию: актер получил новую роль
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость постепенно пытается возобновить подпорченную репутацию

Карьера Данилы Козловского в России спустя несколько лет негласной отмены пошла в рост. Недавно он выступил перед публикой со своим моно-спектаклем, с которым объездил всю Европу и США, и представление собрало аншлаг. А теперь артист получил роль в новом крупном проекте.

Как рассказал режиссер Алексей Учитель, актеру досталась роль в фильме о советском композиторе Дмитрии Шостаковиче. 

"Данила Козловский будет играть небольшую роль, немного неожиданную для себя", – сообщил он. 

Известно, что съемки картины уже стартовали в Санкт-Петербурге. Главная роль досталась Олегу Савцову, Прокофьева исполнит Евгений Цыганов. Также в актерском составе заявлен звезда "Слова пацана" Никита Кологривый.

Для Козловского, привыкшего к большим ролям, эта работа станет важным шагом в возвращении на российские экраны. Не исключено, что после этого он может постепенно получать более серьезные предложения, ожидая, пока публика не станет относится к нему лояльнее.

Известно, что в сентябре Козловский сыграет в постановке Театра Ермоловой – ему досталась главная роль в "Чуковском". Тем не менее, сейчас артиста просят из нее убрать из-за неясной политической позиции.

Источник: РИА "Новости"
