Военный эксперт рассказал, какие объекты поразили "Искандеры" в Кременчуге

ВС России могли доставить Киеву серьезные проблемы с топливом после этой атаки

Ракетная атака по объектам Кременчуга могла стать причиной уничтожения производственных объектов, которые работали на украинскую военную промышленность. Комбинированная атака ВС России, пишет aif.ru, была нацелена на объекты противника в Кременчуге.

Так, российские войска направили десятки ударных "Гераней" и три "Искандера". Кременчуг сохраняет своей промышленный потенциал на Украине еще со времени СССР. В ключевые точки входит нефтеперерабатывающий завод, который ранее атаковали. А после новой атаки в ночь, говорится в материале, вероятно, предприятие окончательно было выведено из строя.

Такой точки зрения придерживается и военный эксперт Василий Дандыкин, заявивший, что "Кинжалы" полетели на завод, чтобы перерезать для ВСУ снабжение топливом.

Просто так, отметил спикер, дорогостоящие "Кинжалы" летать не будут. Эти ракеты используют при целенаправленном ударе – для пробития толщи из бетона. И в советские годы в строительстве промышленности закладывались объекты гражданской обороны, прочность которых рассчитывалась при возможном ядерном ударе. Для нужд ВСУ могли создать аналогичные цеха, развернув военное производство.

Глава Полтавской областной администрации Владимир Когут уже подтвердил попадания по энергетическим объектам. Мониторинговые данные свидетельствуют, что удары параллельно наносились по одесской ж/д инфраструктуре.