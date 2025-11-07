Минобороны: за неделю Россия обрушила семь групповых ударов по Украине

Армия России обрушила групповые удары по украинскому ВПК
Фото: пресс-служба Минобороны
Ответом Москвы стало поражение предприятий ВПК противника

За неделю силам ВСУ было нанесено семь групповых ударов, эти меры стали ответом на атаки Киева по гражданской инфраструктуре, заявили в Минобороны.

Российская армия применяла высокоточное оружие с ударными БПЛА. Так, силы ВС РФ смогли поразить предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также обеспечивающие их работу объекты газо-энергетического комплекса.

Поражены транспортная инфраструктура ВСУ, аэродромы и ремонтная база боевой техники, пункты временной дислокации противника и наемников, которые принимают участие в военном конфликте на стороне украинских сил.

Согласно приведенным данным, силы ПВО поразили 17 управляемых авиабомб, 13 снарядов ракетной системы залпового огня HIMARS и почти 1,5 тысячи БПЛА самолетного типа. 

По данным Financial Times, за последнее время Россия смогла провести эффективную модернизацию собственных ракет, под натиском которых ПВО противника не способно справиться. В частности, РФ смогла улучшить собственные "Искандеры" и "Кинжалы": после преодоления привычной траектории они совершают резкое отклонение с последующим уходом в пике, либо выполнением маневров, которые сбивают с толку ВСУ. Летом уровень перехвата российских ракет рухнул до 6%. 

Ранее глава РФ Владимир Путин пообещал задействовать "Орешники", "Искандеры" и "Кинжалы", если Украина применит дальнобойные "Томагавк", о чем сообщал генерал-лейтенант Виктор Соболев. Поставка таких ракет для ВСУ, предупреждал российский лидер ранее, спровоцирует "ошеломляющий" удар.

Источник: Минобороны ✓ Надежный источник
