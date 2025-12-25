Миа Бойка призвала ввести в России музыкальную цензуру

"Раньше такого не было": Миа Бойка призвала ввести в России музыкальную цензуру
Фото: АГН Москва
Певица предлагает создать экспертный совет, который будет решать судьбу каждой песни

Певица Миа Бойка выступила с идеей о введении в России музыкальной цензуры для артистов: 28-летняя исполнительница считает, что власти должны "отсеивать" деструктивное творчество.

Выступая в Госдуме, знаменитость уточнила, что речь касается песен, которые создают с помощью ИИ. Композиции приобретают популярность в TikTok, а затем оказываются на стриминговых площадках.

Бойка пояснила, что таким образом выступает за "здоровое и позитивное музыкальное пространство". А возрастные ограничения, установленные в социальных сетях, не так эффективны – дети банально указывают, что якобы достигли совершеннолетия, обходя таким образом ограничения.

"Зайдите, пожалуйста, послушайте – первое место в топ-чарте. Эти слова мы озвучивать не можем", – пояснила певица.

Миа предлагает сформировать некое жюри или экспертный совет, который будет принимать решение о пропуске либо непропуске песни.

"Раньше в России так и было, люди смотрели: "Так, эта книга не подходит, мы её не выпускаем", – высказалась певица.

До этого Бойка сделала замечание участнику шоу за розовую футболку, наткнувшись на негативную реакцию в Сети – там напомнили, что артистка должна была оценивать вокал, а не внешний вид человека. Резко высказался в отношении Мии певец Данко, заявив, что ту нужно отправить на "психиатрическую реабилитацию".

Источник: "Алена, блин" ✓ Надежный источник

