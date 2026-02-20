Незалежной нанесен непоправимый ущерб

Серия ударов по объектам в Одессе и другим черноморским портам Украины вызвала очень серьезную обеспокоенность за рубежом. Как передает Reuters, действия российских военных существенно повлияли на ключевые источники доходов киевского режима, поскольку портовая инфраструктура играет решающую роль в экспорте сельхозпродукции и полезных ископаемых.

В публикации агентства отмечается, что авиаудары, нанесенные в конце прошлого года, сократили пропускную способность портов и осложнили вывоз товаров, которые во время затянувшегося конфликта остаются основой украинской экономики. Представители отрасли с тревогой указывают, что снижение объемов экспорта напрямую отражается на финансовом положении страны.

Ранее Bloomberg сообщал, что в ответ на атаки по черноморским городам российская сторона усилила военное давление на портовую инфраструктуру, что также отразилось на поставках зерна. В декабре был нанесен масштабный удар по энергетическим объектам, в том числе в Одессе.

К слову, ранее в США сделали срочное заявление по Одессе.