Зеленский заявил о готовности Киева к компромиссам

Киев объявил о готовности идти на уступки — срочное заявление
Киев. Фото: www.unsplash.com
Незалежная находится в безвыходной ситуации

Владимир Зеленский объявил, что Киев допускает возможность реальных компромиссов в рамках переговорного процесса, однако подчеркнул, что такие шаги не могут касаться независимости и суверенитета страны. В своем срочном обращении он обозначил, что Незалежная готова к обсуждению сложных решений, но переходить черту, за которой ставится под сомнение ее государственная самостоятельность, не намерена.

По его словам, сам факт диалога с Россией уже можно считать проявлением определенной гибкости. Киев, как утверждает Зеленский, не закрывает двери для переговоров и демонстрирует готовность к уступкам, но в пределах, которые не затрагивают его ключевые интересы.

Тем временем, в западной прессе появилась любопытная информация о том, что после Мюнхенской конференции по безопасности киевский верховод поручил подготовить стратегию ведения боевых действий на ближайшие три года. Источники в Киеве утверждают, что речь идет о планировании долгосрочных боевых действий на фоне неопределенности вокруг перспектив урегулирования.

В Москве ранее подчеркивали, что устойчивое соглашение невозможно без решения территориального вопроса по формуле, обсуждавшейся на саммите на Аляске. В Кремле отмечали, что одним из принципиальных условий является вывод украинских сил из Донбасса, без чего говорить о долгосрочном мире нет смысла.

К слову, ранее были раскрыты два главных страха Зеленского.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
