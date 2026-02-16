Бывший комик понимает, к чему идет дело

Молдавский политолог Александр Кориненко указал на два главных страха Владимира Зеленского. Аналитик уверен, что бывший комик не спешит идти на мирное соглашение из-за личных опасений. По его мнению, затягивание переговоров связано не только с политикой, но и с рисками для самого лидера Незалежной – больше всего киевский верховод боится потерять высокий пост, а после этого и свободу.

Эксперт заявил, что после утраты президентского статуса политик может столкнуться с расследованиями по ряду резонансных дел, от которых его сейчас защищает иммунитет главы государства. Аналитик полагает, что именно страх потерять должность, а вместе с ней и надежную защиту от преследования удерживает бывшего комика от подписания мирного документа.

Он также отметил, что на протяжении нескольких лет украинскому обществу внушалась идея о возможной военной победе, однако сегодня становится очевидно, что эти увещевания были всего лишь политической стратегией. Политолог допустил, что завершение боевых действий может привести к прорыву напряжения в стране, и в такой ситуации Зеленский рискует оказаться жертвой народного гнева.

К слову, ранее политик-комик закатил очередную истерику своим американским спонсорам.