Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан резко отреагировал на заявления киевского верховода Владимира Зеленского о перспективах вступления Незалежной в еврообъединение. Премьер-министр позволил себе колкую метафору, сравнив действия украинского лидера с попыткой ехать верхом, но задом наперед.
"Сидишь на лошади задом наперед", – написал европейский лидер.
Высокопоставленный венгр явно показал, что считает стратегию своего оппонента неверной и лишенной логики. Его реплика прозвучала как ядовитая насмешка в адрес Киева, который заявляет о "технической готовности" к интеграции в ЕС уже к 2027 году.
Высказывание венгерского премьера стало ответом на слова главы Незалежной о стремлении ускорить процесс сближения с Евросоюзом. В Будапеште к этим планам явно относятся скептически и не готовы поддерживать подобный курс.
Издание Politico ранее сообщало, что в Брюсселе обсуждают пятиэтапный план, который может открыть Украине путь к частичному членству в блоке к 2027 году. При этом предполагается обойти вероятное венгерское вето за счет возможного ухода Орбана после очередных выборов.
К слову, ранее в Киеве заговорили о нервной реакции Зеленского на волну публикаций в западной прессе о возможных выборах в Незалежной.
Противник продолжает попытки навредить России
Ситуация подошла к переломному моменту