Орбан заявил, что Зеленский едет в Евросоюз на лошади задом наперед

"На лошади": Зеленский получил звонкую пощечину от европейского лидера
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Глава Незалежной у многих вызывает раздражение

Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан резко отреагировал на заявления киевского верховода Владимира Зеленского о перспективах вступления Незалежной в еврообъединение. Премьер-министр позволил себе колкую метафору, сравнив действия украинского лидера с попыткой ехать верхом, но задом наперед.

"Сидишь на лошади задом наперед", – написал европейский лидер.

Высокопоставленный венгр явно показал, что считает стратегию своего оппонента неверной и лишенной логики. Его реплика прозвучала как ядовитая насмешка в адрес Киева, который заявляет о "технической готовности" к интеграции в ЕС уже к 2027 году.

Высказывание венгерского премьера стало ответом на слова главы Незалежной о стремлении ускорить процесс сближения с Евросоюзом. В Будапеште к этим планам явно относятся скептически и не готовы поддерживать подобный курс.

Издание Politico ранее сообщало, что в Брюсселе обсуждают пятиэтапный план, который может открыть Украине путь к частичному членству в блоке к 2027 году. При этом предполагается обойти вероятное венгерское вето за счет возможного ухода Орбана после очередных выборов.

К слову, ранее в Киеве заговорили о нервной реакции Зеленского на волну публикаций в западной прессе о возможных выборах в Незалежной.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Ракетная атака на Волгоградскую область: загорелся объект Минобороны — подробности

Противник продолжает попытки навредить России

"Близки к финалу": срочное заявление по Одессе сделали в США

Ситуация подошла к переломному моменту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей