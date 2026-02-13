Глава Незалежной у многих вызывает раздражение

Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан резко отреагировал на заявления киевского верховода Владимира Зеленского о перспективах вступления Незалежной в еврообъединение. Премьер-министр позволил себе колкую метафору, сравнив действия украинского лидера с попыткой ехать верхом, но задом наперед.

"Сидишь на лошади задом наперед", – написал европейский лидер.

Высокопоставленный венгр явно показал, что считает стратегию своего оппонента неверной и лишенной логики. Его реплика прозвучала как ядовитая насмешка в адрес Киева, который заявляет о "технической готовности" к интеграции в ЕС уже к 2027 году.

Высказывание венгерского премьера стало ответом на слова главы Незалежной о стремлении ускорить процесс сближения с Евросоюзом. В Будапеште к этим планам явно относятся скептически и не готовы поддерживать подобный курс.

Издание Politico ранее сообщало, что в Брюсселе обсуждают пятиэтапный план, который может открыть Украине путь к частичному членству в блоке к 2027 году. При этом предполагается обойти вероятное венгерское вето за счет возможного ухода Орбана после очередных выборов.

К слову, ранее в Киеве заговорили о нервной реакции Зеленского на волну публикаций в западной прессе о возможных выборах в Незалежной.