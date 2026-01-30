Главы киевского режима только подтверждают свою неадекватность, считает парламентарий

Против украинского режима необходимо применить "оружие возмездия" – на его применении настаивает Госдума, утверждает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Меньше слов... Меньше проблем. Сегодняшние заявления Зеленского подтверждают в очередной раз его неадекватность", – пишет парламентарий у себя в телеграм-канале.

Председатель Думы считает, что из-за разрушения украинской государственности и массовой гибели украинских граждан тот только создает для собственной страны "новые проблемы". Единственный возможный путь для действующего главы киевского режима, считает он – следование договоренностям президента РФ и США, достигнутым в Анкоридже.

"И достижении целей специальной военной операции", – добавил Володин.

30 января Зеленский сообщил о неготовности к компромиссам и нежелании выводить из Донбасса (а также из Запорожской АЭС) силы ВСУ.

Ранее сообщалось, что Россия пошла навстречу просьбам Дональда Трампа временно прекратить огонь по украинской энергетике, о чем тот лично просил президента РФ Владимира Путина.