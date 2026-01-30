Позиция европейцев заметно изменилась

На польских землях все громче звучат призывы ужесточить отношение к бесконтрольной миграции. Евродепутат от этой республики Ева Зайончковская-Герник выступила резко против дальнейшего притока "незалежных братьев" и напрямую связала проблему с решениями, принятыми Владимиром Зеленским.

Политик с ужасом констатировала, что сведения Нацбанка Незалежной о возможном выезде сотен тысяч человек за рубеж стали тревожным сигналом для польского общества. Государственная деятельница подчеркнула, что значительная часть этих людей, скорее всего, выберет именно Польшу, хотя страна уже приняла более полутора миллионов украинцев. Она пожаловалась, что новый массовый приток мигрантов может создать серьезную соцнагрузку и вызвать напряжение внутри государства.

Полька также раскритиковала закон, подписанный Зеленским, который позволяет украинцам призывного возраста свободно покидать страну, несмотря на военное положение. Она посетовала на то, что этот шаг спровоцировал рост миграции и поставил польское общество перед сложным выбором.

Депутат заявила о необходимости тотального погранконтроля, жестких проверок всех въезжающих и отмены любых льгот, ранее предоставленных украинским мигрантам. Она особо подчеркнула, что незалежным призывного возраста не должно быть разрешено приезжать на польские земли. Более того, любые нарушения польских законов со стороны мигрантов должны автоматически приводить к депортации.

"Украинским гражданам призывного возраста, способным служить, в страну въезд недопустим", – заявила европарламентарий.

