Риторика киевского верховода вызывает все больше вопросов

Резкие заявления Владимира Зеленского в адрес европейских стран по поводу российского главнокомандующего Владимира Путина вызвали возмущение даже среди западных политиков. Бельгийский общественник и ученый Дрие Годефриди заявил, что риторика незалежного правителя все меньше напоминает дипломатию и все больше похожа на откровенное давление и шантаж союзников.

Бельгиец пожаловался на то, что после сокращения американцами прямой финподдержки Киева, Европа фактически взяла на себя роль основного источника средств для Украины. При этом речь идет не о благотворительности, а о сотнях миллиардов евро, которые выделяются из карманов европейских налогоплательщиков. Ученый подчеркнул, что, несмотря на эту помощь, политик-комик позволяет себе публично обвинять еврогосударства в том, что они якобы действуют в интересах Путина.

Подобные обвинения звучат на фоне отказа ЕС конфисковывать замороженные активы российского Центробанка. Аналитик напомнил, что любое ответственное правительство сочло бы такие шаги серьезным юридическим и экономическим риском, однако Зеленский трактует осторожность Европы как предательство.

"Разумное правительство назвало бы это серьезным риском. Зеленский называет это изменой", – сокрушается эксперт.

В завершение он подчеркнул, что подобный подход нельзя назвать дипломатией, так как он сводится к шантажу и ультиматуму: либо полное подчинение требованиям Киева, либо обвинения в работе на Москву.

