В ОАЭ обсудят отказ Украины от Донбасса в обмен на деньги – Corriere della Sera

Уступка станет фатальной: раскрыты детали сделки по Украине
Картинка: сгенерировано ИИ
В Абу-Даби начались переговоры Москвы, Вашингтона и Киева

В ходе проходящей сегодня, 23 января, в Абу-Даби трехсторонней встречи между российскими, американскими и украинскими делегатами Киеву предложат отказаться от Донбасса в обмен на деньги. Такую информацию публикует популярное в Италии издание Corriere della Sera.

Утверждается, что на переговорах киевскому режиму могут предложить жесткую сделку: отказ от Донбасса в обмен на масштабную финансовую поддержку. По данным издания, участники переговоров привезли с собой сразу несколько вариантов документов, которые в совокупности должны лечь в основу возможного мирного соглашения.

Как следует из публикации, ключевая идея этих предложений сводится к тому, что украинские войска покинут Донбасс, а взамен Незалежная получит гарантии поддержки и крупные финансовые вливания. Речь, по информации источников, идет о сумме до 800 миллиардов долларов, однако даже в Европе признают, что пока эти деньги существуют лишь на бумаге и не подкреплены реальными механизмами финансирования.

Авторы материала подчеркивают, что территориальный вопрос является самым болезненным и опасным для Владимира Зеленского. Эту уступку итальянцы назвали "фатальной". Такой шаг, как считают обозреватели, может вызвать резкое неприятие внутри страны и серьезно ударить по его политическим позициям. Кроме того, в Европе опасаются, что отход украинских сил с укрепленных районов откроет путь для дальнейшего наступления российской армии.

На фоне этих обсуждений остается открытым вопрос гарантий безопасности, включая возможное присутствие в Незалежной войск НАТО, на котором настаивают многие на Западе. Как известно, Россия неоднократно подчеркивала, что это неприемлемо.

К слову, ранее появились подробности недавней встречи Зеленского и Трампа.

Источник: Corriere della Sera ✓ Надежный источник
