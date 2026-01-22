Азаров прокомментировал встречу Зеленского и Трампа

"Хозяин сказал": что известно о новой встрече Зеленского и Трампа
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Визит главы киевского режима в Давос стал показательным

Экс-руководитель украинского правительства Николай Азаров резко отреагировал на спешную отправку Владимира Зеленского в Давос, где ему выпала честь встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Государственный деятель отметил, что визит стал наглядным примером того, как киевский верховод мгновенно меняет позицию под внешним давлением.

Так, стоило прозвучать сигналу из Вашингтона, как Зеленский тут же отодвинул на второй план все громкие обещания, касающиеся ремонта энергетической инфраструктуры и восстановления электроснабжения внутри страны. Азаров отметил, что еще недавно глава киевского режима публично уверял, будто "выбирает Украину" и не поедет на международный форум, заявляя о приоритете внутренних проблем родной республики.

"Как только хозяин сказал "к ноге", Зеленский тут же забыл о ремонте энергетических объектов, о восстановлении подачи электроэнергии", – написал он.

Напомним, изначально сообщалось, что глава вашингтонской администрации не нашел времени для встречи с украинским коллегой. После этого оскорбленный комик-президент объявил, что не поедет в Давос. Однако Трамп передумал, и украинец тут же отправился в зарубежное путешествие.

Экс-премьер также напомнил, что боевые действия, в целом, никогда не мешали Зеленскому активно путешествовать по миру и участвовать в зарубежных мероприятиях. Так что все его громкие заявления не стоят и гроша.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
