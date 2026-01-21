Трамп в ходе выступления в Давосе думал, что Зеленский присутствует на форуме

На Украине заметили тревожную деталь в словах Трампа о Зеленском
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Американский лидер оказался не в курсе реального положения дел

Выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвало заметное беспокойство на Украине. Местные СМИ обратили внимание на странный момент: американский президент, говоря о Владимире Зеленском, явно исходил из того, что киевский верховод находится в зале, хотя на самом деле его там не было.

Во время своей речи хозяин вашингтонской администрации объявил, что продолжает взаимодействовать с украинским коллегой и рассчитывает на встречу с ним в ближайшее время. Более того, он публично выразил надежду, что глава киевского режима присутствует на форуме, что шло вразрез с реальностью.

Украинские журналисты напомнили, что накануне глава Незалежной заявлял о нежелании лететь в Давос. Однако после слов лидера американцев не исключено, что позиция политика-комика может резко измениться и он отправится в Швейцарию в экстренном порядке.

Ранее западные издания писали, что команде Зеленского не удалось заранее договориться о личной встрече с Трампом на полях форума, поэтому оскорбленный киевский верховод решил туда не ездить.

К слову, ранее заявление Зеленского о новом оружии вызвало переполох в Японии.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Выбор читателей