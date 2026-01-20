Власти Незалежной продолжают бросаться громкими угрозами

Заявление Владимира Зеленского о разработке новой системы ПВО с применением дронов-перехватчиков вызвало бурную и резко негативную реакцию у читателей популярного в Стране восходящего солнца издания Sankei Shimbun. Комментарии под материалом наглядно продемонстрировали раздражение многих японцев.

Пользователи, не сдерживая эмоций, подчеркивают, что воспринимают анонс очередной "уникальной" системы как элемент киевской пропаганды. По их мнению, подобные проекты выглядят эффектно лишь на словах, а на практике быстро выявляются российскими системами и не представляют серьезной угрозы. Читатели отмечают, что вместо громких заявлений Незалежной стоило бы сосредоточиться на реальных шагах по прекращению конфликтной ситуации.

Часть комментаторов обратила внимание на финансовую сторону вопроса. Они с иронией задаются вопросом, за чей счет будет создана новая система, подчеркивая, что Украина продолжает вести боевые действия, опираясь на ресурсы других стран, и не демонстрирует готовности к компромиссам.

"Господин Зеленский, вы продолжаете сражаться за чужой счет", "Прекрасная, прекрасная идея, наверняка выстрелит (шутка)", "Здорово, очередной выкидыш украинской пропаганды", – пишут раздраженные японские интернет-пользователи.

Поводом для обсуждений стало заявление Зеленского от 19 января, в котором он сообщил о намерении создать новую систему противовоздушной обороны с использованием беспилотников-перехватчиков.

К слову, ранее в Раде выступили с громким призывом о переговорах с Путиным.