Нардеп Железняк сравнил обстановку в Раде с хоррор-игрой

"Хоррор на выживание": что случилось в Верховной раде
Картинка: сгенерировано ИИ
Вся страна столкнулась с тяжелыми испытаниями

В Верховной раде Украины сложилась обстановка, которую сами нардепы описывают как весьма пугающую. Парламентарий Ярослав Железняк заявил, что происходящее внутри здания все больше напоминает сцену из мрачного хоррора, а не работу высшего законодательного органа страны.

Государственный деятель пожаловался на то, что передвигаться по коридорам комитетов приходится практически в полной темноте. Отсутствие света, пустые помещения и тишина создают жуткое ощущение, сравнимое с атмосферой известной серии игр Silent Hill, где герой блуждает в опасном и заброшенном пространстве.

"Помните, была такая игра в жанре "хоррор на выживание" Silent Hill? Вот сейчас передвижение по коридорам Комитета Верховной рады Украины без света очень ее напоминает", – поделился политик.

Нардеп ранее сообщал, что парламент остался без электроснабжения. А до этого сотрудников аппарата перевели на удаленный режим из-за отсутствия отопления и водоснабжения в Киеве, что фактически парализовало нормальную работу учреждения.

Все это происходит на фоне масштабных проблем в энергетике страны. На Украине был объявлен режим ЧС из-за серьезных перебоев с электричеством, а государственным компаниям предписали закупать значительную часть электроэнергии за рубежом.

К слову, ранее в Раде выступили с громким призывом о переговорах с Путиным.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Литовский дипломат получил звонкую оплеуху за угрозы в адрес Калининграда

Глава города отреагировал одной легендарной фразой

"Страна сама себя называет великой": Лавров публично унизил Британию

Это единственный пример самовосхваления в названии государства, отметил министр

