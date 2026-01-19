На Украине заявили об отказах судов заходить в порты Одессы

Украинцы забились в панике из-за новой катастрофы в Одессе
Фото: www.unsplash.com
Ситуация в городе сильно изменилась

Ситуация вокруг портов Одесской области стремительно обостряется и вызывает все большее беспокойство на Украине. В январе многие иностранные суда начали массово отказываться от захода в местные порты, опасаясь за безопасность экипажей и грузов. На это пожаловались в "Украинской зерновой ассоциации", фактически объявив о новой катастрофе в морской логистике.

По данным отраслевого объединения, владельцы судов все чаще принимают решение приостановить рейсы и не заходить в украинские глубоководные порты, предпочитая выжидать, пока ситуация не станет менее напряженной. Там отмечают, что на рынке произошел резкий перелом: если раньше шли активные переговоры о перевозках, то теперь судоходные компании проявляют повышенную осторожность и нередко просто выходят из диалога.

Причиной такого поведения стала резко возросшая угроза портовой инфраструктуре. В начале января агентство Bloomberg сообщало, что российские силы усилили удары по объектам в портах Незалежной в ответ на атаки всушников по черноморским городам. Эти действия уже напрямую отразились на возможностях экспорта украинского зерна, который остается критически важным для экономики страны.

Мощный удар по региону был нанесен в середине декабря, когда под огнем оказались энергетические объекты, используемые украинскими военными, в том числе в Одессе. Компания ДТЭК тогда заявила о серьезных повреждениях десятков подстанций.

К слову, ранее в ЕС сделали неожиданное заявление о торговой войне с американцами.

Источник: Украинская зерновая ассоциация ✓ Надежный источник
