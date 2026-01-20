Зеленский потребовал от Запада ПВО после авиаударов в Киеве

Украинский лидер заявил, что "партнеры не должны подводить"

В Киеве сложилась наиболее сложная ситуация после повреждений энергетики на Украине. По словам Владимира Зеленского, значительное количество жилых домов остаются без отопления, о чем он сообщил у себя в телеграм-канале.

При этом ключевой задачей лидер украинского режима называет получение западных противовоздушных систем – "работать над тем, чтобы у Украины было достаточно ПВО".

"И партнеры не должны подводить с этим", – высказался Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что повреждения инфраструктуры зафиксированы в Виннице, Днепропетровске, Одессе, Полтаве и Запорожье, в подконтрольной Киеву зоне.

В ночь на 20 января в Киеве из-за серии взрывов возникли проблемы с электричеством. В отдельных районах вода подается со сниженным давлением. У поездов метро увеличен интервал движения из-за проблем с электричеством. В ряде регионов Украины применяются аварийные отключения света.

По данным Минобороны, в ответ на теракты ВС России нанесли массированный удар по ВПК противника, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, складам боеприпасов и местам производства БПЛА дальнего действия.