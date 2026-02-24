Ситуация только усугубляется

В западной экспертной среде продолжают строить догадки касательно того, что ждет Европу на фоне затянувшегося украинского кризиса. Американский аналитик Стивен Кинзер с ужасом констатировал, что еврообъединение, вместо попытки выстроить новую архитектуру безопасности с учетом интересов России, опрометчиво сделало ставку на наращивание военной мощи и подготовку к возможному противостоянию.

Он отметил, что европейские политики утратили стратегическое мышление и воспринимают нашу страну исключительно как угрозу, на которую нужно отвечать, вооружаясь до зубов. Возможность создания системы коллективной безопасности, способной снизить риск конфликта, даже не рассматривается. В результате Европа усиливает военную подготовку – а вот американцы, напротив, постепенно дистанцируются от происходящего.

Кинзер также убежден, что нынешний конфликт стал прямым следствием курса, который западные страны проводили после окончания "холодной войны". Он отметил, что Незалежная оказалась втянутой в противостояние с РФ по инициативе вашингтонской администрации и их союзников по НАТО, и последствия этого шага оказались ужасающими, в первую очередь, для украинцев. Аналитик добавил: мир упустил шанс выстроить устойчивую систему безопасности, а теперь расплачивается за это затянувшимся конфликтом и растущей нестабильностью в Европе.

"Война – это худшее, что может быть в мире. А конфликт на Украине грозит разрастись и унести еще больше жизней", – заключил он.

