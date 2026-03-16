Киркоров признался, что совершил кражу в Сингапуре: "Своровал и убежал"

Филипп Киркоров. Фото: АГН Москва
Тогда еще поп-король был гол как сокол, и позарился на фломастеры

Филипп Киркоров решил вспомнить историю почти 40-летней давности – и оказалось, что в его биографии есть эпизод, о котором мало кто знал. Артист поделился случаем, произошедшем в Сингапуре, где он в первый и последний раз в жизни что-то украл.

Оказывается, когда-то давно поп-король своровал фломастеры. То была его первая поездка, когда у певца было пусто в карманах.

"И я захожу в такой ларек и вдруг смотрю: фломастер! Серебряный, а рядом золотой. И думаю, какое чудо! А я был гол как сокол и принял грех на душу. Я своровал эти два фломастера: схватил и убежал", – рассказал он.

Оглядываясь назад, Филипп говорит, что сошел с ума, решив 40 лет назад связать жизнь с шоу-бизнесом. И вспомнил свои отношения с Аллой Пугачевой: Киркоров признается, что был подкаблучником и считает, что "женщины рулят всем". Хотя с таким подходом, как ни странно, не потакает дочери Алле-Виктории.

Теперь же Филипп избегает бывшую примадонну, как говорит продюсер Леонид Дзюник.

Источник: "Лотус Медиа"
