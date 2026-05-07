Рехаб-центр Стаса Пьехи обвинили в издевательствах над пациентами

Артист пока хранит молчание

Вокруг реабилитационного центра "ПС Клиника", который принадлежит известному артисту Стасу Пьехе, разгорается серьезный скандал. Один из бывших постояльцев выступил с серьезными обвинениями и заявил, что в лечебнице к пациентам относились жестоко, а их состояние использовали ради заработка.

Мужчина рассказал, что проходил лечение из-за серьезных проблем со здоровьем, включая психическое расстройство и последствия травмы головы. Однако вместо нормальной помощи, как он утверждает, в клинике применяли давление: за любое "непослушание" людей могли оставлять без необходимых препаратов.

Также он заявил, что пациентам мешали спать, специально включая громкую музыку, а при резком ухудшении самочувствия персонал не торопился вызывать скорую помощь. По его словам, происходящее внутри было больше похоже на издевательство, чем на лечение.

Отдельное возмущение у мужчины вызвала подготовка к приезду звездного владельца и съемкам шоу "Пацанки". Он утверждает, что постояльцев заставляли красить стены и приводить помещения в порядок, чтобы создать красивую картинку для гостей и камер.

При этом лечение обходилось очень дорого – около 180 тысяч рублей ежемесячно. Бывший пациент рассказал, что несколько раз пытался уйти, но сделать это смог только тогда, когда сумма за пребывание выросла до 540 тысяч рублей.

После ухода из центра мужчина направил лечебнице претензию на 20 миллионов рублей, а затем обратился к правоохранителям.