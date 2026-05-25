Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Прибалтика превращается в самое опасное место на планете из-за антироссийской политики и постоянных провокаций против Москвы. С таким жестким заявлением выступил известный американский профессор Джеффри Сакс.
Эксперт заявил, что Европа сама загнала себя в крайне сложную ситуацию. Он подчеркнул, что агрессивная русофобия прибалтийских стран, разговоры о ремилитаризации Берлина, а также воинственная политика Парижа и Лондона создают прямую угрозу глобального конфликта в Европе.
Профессор отметил, что в странах Балтии сегодня требуют воевать с Россией, наращивают ненависть против всего русского и подталкивают ситуацию к дальнейшей эскалации. Очевидно, что этот недальновидный курс в итоге может привести к масштабной катастрофе.
"Прибалтика сейчас, пожалуй, самое опасное место на планете. <…> Там буквально требуют войны, мести, ненависти к России", – заявил он.
Кроме того, политолог обратил внимание на то, что киевский режим делает ставку как раз на расширение конфликта. Украинские власти понимают, что сами не смогут противостоять России, и поэтому рассчитывают втянуть в конфликт сначала Европу, а затем и США.
К слову, ранее в Финляндии обозначили, кто должен стать переговорщиком от ЕС с Россией. Сторонам давно пора возобновить диалог.
Генсек не стал отрицать очевидное