Бойцы ВС РФ прекрасно справились со своей задачей

Бойцы Армии РФ сумели прорвать серьезно укрепленную линию обороны всушников на подступах к Новопавловке в ДНР. Об этом сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны. Как уточнили в министерстве, военные выполнили задачу по захвату украинских опорных пунктов на Днепропетровском направлении.

Этот участок стал гнездом врага – территорию превратили в крупный укрепрайон с хорошо подготовленной обороной, однако ВС РФ удалось прорвать позиции противника и продвинуться вперед.

Во время штурма украинцы активно использовали ударные дроны и минометы, пытаясь остановить наступление. Тем не менее наши бойцы смогли сломить сопротивление благодаря грамотным действиям, слаженной работе подразделений и поддержке артиллерии и расчетов беспилотных систем.

В военном министерстве подчеркнули, что успешная операция создала условия для дальнейшего продвижения российских сил на этом направлении.

