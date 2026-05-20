Собчак блеснула в Каннах украшениями стоимостью в десятки миллионов рублей

Знаменитость со всей ответственностью подошла к созданию образа

Популярная российская ведущая Ксения Собчак устроила настоящий модный фурор на Каннском кинофестивале. Звезда появилась на одном из мероприятий в эффектном образе, который сразу привлек внимание не только нарядом, но и невероятно дорогими украшениями с редчайшими драгоценными камнями.

Для светского выхода девушка выбрала откровенное кружевное платье-комбинацию с корсетными элементами и прозрачными вставками. Наряд дополнили дизайнерский клатч с анималистичным принтом, массивный ярко-оранжевый меховой шарф и солнцезащитные очки люксового бренда.

Главной деталью образа стали ювелирные украшения с турмалинами Параиба – одними из самых редких и дорогих камней в мире high jewelry. Эти минералы особенно ценятся за необычный неоновый оттенок и крайне ограниченные запасы. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Дива продемонстрировала сразу несколько роскошных колец и колье российского ювелирного бренда. Одно из колец с крупным турмалином и бриллиантами оценивается более чем в 21 миллион рублей. Другие украшения с такими же камнями стоят несколько миллионов каждое. В итоге общий ювелирный комплект звезды потянул на сумму в десятки миллионов рублей.

