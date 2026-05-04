Собчак оконфузилась с подарком Киркорову

Артист сразу заметил неладное

Шумный день рождения Филиппа Киркорова был немного омрачен неприятным инцидентом, связанным с подарком Ксении Собчак. Певец отметил 59-летие с размахом в одном из столичных ресторанов, собрав целую россыпь звезд, и, конечно, не остался без впечатляющих подарков.

Практически сразу после вечеринки он принялся разбирать коробки. Особенно его тронули презенты, связанные с любимым питомцем – щенком мальтипу, к которому артист питает особую нежность. Среди них оказался роскошный домик и удобная лежанка, а также стильная переноска – эти вещи артисту явно понравились.

Главный конфуз вечера произошел во время распаковки подарка от "блондинки в шоколаде". Она подготовила две солидные коробки, оформленные фирменной упаковкой. Внутри оказались рюмки и бокалы для шампанского, однако один из них был разбит. Именинник заметил это сразу, как только открыл коробку, так что неловкая ситуация оказалась достоянием публики.

