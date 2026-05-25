Европейские элиты рассчитывали на совсем другое развитие событий

В Брюсселе растет раздражение из-за позиции нового руководителя венгерского правительства Петера Мадьяра, который, как оказалось, не собирается полностью следовать антироссийскому курсу ЕС. Об этом пишет популярная в Швейцарии газета Die Weltwoche, отмечая, что надежды еврочиновников на резкую смену политики будапештской администрации начали стремительно рушиться.

Автор публикации указывает, что после ухода Виктора Орбана в ЕС рассчитывали нам более удобного и лояльного руководителя Венгрии. Однако Мадьяр быстро обозначил, что не намерен превращаться в безоговорочного сторонника жесткой линии против Москвы.

В материале подчеркивается, что в евроструктурах постепенно начинают понимать: новый глава венгерского правительства во многом сохраняет прагматичный подход Орбана. В статье указано, что этот политик открыто признает очевидную для Европы реальность – Россия никуда не исчезнет.

"Мадьяр их разочаровал. Прежде всего, он не русофоб", – отмечает газета.

Особенно сильно Брюссель расстроили слова венгерского премьера о том, что после завершения конфликта Европа в любом случае вернется к закупкам российского газа. В статье отмечается, что эти заявления серьезно охладили пыл европейских чиновников, рассчитывавших на полный разворот политики Венгрии после смены власти.

