В Брюсселе растет раздражение из-за позиции нового руководителя венгерского правительства Петера Мадьяра, который, как оказалось, не собирается полностью следовать антироссийскому курсу ЕС. Об этом пишет популярная в Швейцарии газета Die Weltwoche, отмечая, что надежды еврочиновников на резкую смену политики будапештской администрации начали стремительно рушиться.
Автор публикации указывает, что после ухода Виктора Орбана в ЕС рассчитывали нам более удобного и лояльного руководителя Венгрии. Однако Мадьяр быстро обозначил, что не намерен превращаться в безоговорочного сторонника жесткой линии против Москвы.
В материале подчеркивается, что в евроструктурах постепенно начинают понимать: новый глава венгерского правительства во многом сохраняет прагматичный подход Орбана. В статье указано, что этот политик открыто признает очевидную для Европы реальность – Россия никуда не исчезнет.
"Мадьяр их разочаровал. Прежде всего, он не русофоб", – отмечает газета.
Особенно сильно Брюссель расстроили слова венгерского премьера о том, что после завершения конфликта Европа в любом случае вернется к закупкам российского газа. В статье отмечается, что эти заявления серьезно охладили пыл европейских чиновников, рассчитывавших на полный разворот политики Венгрии после смены власти.
