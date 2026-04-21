Премьер Венгрии предупредил Зеленского о последствиях нефтяного шантажа

Новоиспеченный глава правительства не строит иллюзий в отношении Киева

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал резкое заявление в адрес Владимира Зеленского. Поводом стали попытки Киева увязать возобновление транзита нефти по трубопроводу "Дружба" с выделением Евросоюзом кредита на 90 миллиардов евро.

"Я бы не советовал президенту Украины идти по этому пути", – заявил Мадьяр, подчеркнув, что не приемлет шантажа.

По его словам, такая позиция вызовет неприятие не только у Будапешта, но и у всей Европы.

Мадьяр отметил, что не знаком с Зеленским лично, но ему не нравится, когда кто-то пытается пересмотреть уже согласованные договоренности. При этом он выразил надежду на скорое возобновление прокачки нефти и обратился к российской стороне с просьбой продолжить поставки.

Вопрос о кредите для Украины будущий премьер считает закрытым. Венгрия не будет блокировать его выделение, но и сама участвовать в этом не намерена.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что заявления Мадьяра о сохранении поставок российских энергоносителей вызвали напряжение в Киеве. Киевские власти рассчитывали на смену курса после ухода Виктора Орбана, но новый премьер дал понять: дешевая нефть для него важнее европейской солидарности.