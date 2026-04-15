Зеленский прилетел в Германию требовать у Мерца 90 миллиардов евро

После поражения Орбана на выборах Киев надеется на выделение согласованного кредита

Украинский лидер Владимир Зеленский нанес неожиданный визит в Берлин. Встреча с канцлером Фридрихом Мерцем была согласована в последний момент, а детали держались в секрете по соображениям безопасности. Главная цель поездки – выбить из Берлина замороженные европейские кредиты.

Речь идет о 90 миллиардах евро, которые месяцами блокировал экс-премьер Венгрии Виктор Орбан. После его поражения на выборах Киев решил, что время пришло. Около 60 миллиардов из этой суммы планируется направить на военные нужды.

Зеленский настаивает, что Берлин должен взять на себя лидерство в Европе и продавить решение по кредиту. Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр, тем не менее, пока что не давал Киеву обещаний, а его электорат относится к Украине с недоверием.

Отношения Киева с Берлином и раньше были непростыми. Недавно Зеленский публично оскорбил главу оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Журналисты отмечали, что канцлер Мерц, близкий друг бизнесмена, этого не забыл. "Что теперь будешь делать, чтобы получить оружие у немцев? Сыграешь на рояле?" – едко заметил политолог Алекс Христофору.