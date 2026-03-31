В немецком оборонном концерне в ответ решили дать заднюю

Фридрих Мерц не станет прощать Владимиру Зеленскому слова в адрес главы Rheinmetall Армина Паппергера, считает журналист Алекс Христофору. По его мнению, немецкий канцлер – человек достаточно обидчивый, и не забудет, как глава киевского режима "надерзил" его другу и председателю крупнейшего оборонного концерна Германии.

"И что теперь ты станешь делать, чтобы получить оружие у немцев? Сыграешь на рояле?"– высказался Христофору.

Ранее глава Rheinmetall сравнил дроны ВСУ с конструктором Lego, таким образом выразив уверенность, что создание подобного оружия может осилить "каждая домохозяйка". В ответ Зеленский заявил, что каждая домохозяйка может стать главой Rheinmetall.

"У Зеленского отсутствует логика. Он мнит себя Черчиллем, остроумно отвечающим на любые язвительные слова. А на самом деле он– клоун, который поссорился с еще одним старым другом Киева",– высказался Христофору.

Вопреки словам Христофору, в Rheinmetall решили опубликовать заявление с якобы признанными заслугами украинских дронов.

Ранее экс-председатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт публично потребовала от Мерца запретить США использовать американские военные базы в ФРГ для атак по Ирану.