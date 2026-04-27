Финал СВО в Лондоне? Всплыло предсмертное пророчество Жириновского

Владимир Жириновский. Фото: Kremlin.ru/wikimedia.org/
Легендарный политик предвидел множество событий

Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн раскрыл любопытные подробности последних дней политика. Мужчина утверждает, что почти два месяца находился рядом с умирающим родителем, записывая каждое его слово – от личных наставлений до прогнозов о будущем.

Как сообщает наследник государственного деятеля, политик перед смертью высказывал неожиданную версию финала конфликта РФ с Украиной. Он был уверен, что ключевые события развернутся не в Киеве, а в Лондоне, и все может завершиться после жесткого ультиматума Москвы, подкрепленного ядерным потенциалом России.

Сын политика также отметил, что отец рассматривал происходящее шире – не как локальный конфликт, а как противостояние Москвы с Британией, которую считал одним из главных центров влияния в антироссийской политике.

Эйдельштейн рассказал, что его родитель использовал собственную систему анализа – вел таблицы исторических событий, сопоставляя их с политическими циклами и выборами в разных странах. Этот подход, как утверждает сын, позволял политику с высокой точностью предугадывать переломные моменты в судьбе мира.

Ранее было обнародовано пророчество монаха Авеля о конце света.

Источник: Царьград
"Полная потеря власти": британцы предрекли Зеленскому крах из-за бегства Рады

Релокация украинских нардепов приближает киевский режим к утрате парламентской поддержки

"Без Путина никак": эксперт по чтению по губам раскрыл фразу Трампа Карлу III

Президент США сделал неожиданное признание в неформальном разговоре с королем Британии

