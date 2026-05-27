В китайской гробнице нашли древнее пиво, напиток пролежал погребенным 2300 лет

В китайской гробнице нашли древнее пиво: напиток пролежал с покойником 2300 лет
Картинка: сгенерировано ИИ
Находка сильно порадовала ученых

Во время раскопок в Северном Китае археологи сделали необычную находку, которая снова заставила ученых спорить о роли горячительных напитков в истории человечества. На погосте неподалеку от Великой Китайской стены специалисты обнаружили древний бронзовый сосуд с оригинальным горлышком в форме головки чеснока.

Самым удивительным оказалось содержимое находки. Внутри сосуда сохранилось около 3,7 литра прозрачной зеленовато-голубой жидкости без запаха. Исследователи пришли к выводу, что речь идет о древнем веселящем напитке, напоминающем пиво. По оценкам ученых, его отправили в гробницу вместе с умершим примерно 2300 лет назад.

Находка вновь оживила старую научную дискуссию о том, что появилось раньше – цивилизация или алкоголь. По одной из версий, люди начали выращивать злаки ради хлеба, а уже позже открыли для себя свойства брожения. Однако существует и другая весьма смелая теория, согласно которой земледелие могло развиваться именно ради производства пива.

Сторонники этой гипотезы считают, что алкоголь играл важную роль в жизни древних обществ: помогал укреплять связи между людьми, использовался в ритуалах и даже способствовал развитию культуры.
Ученые отмечают, что пивоварение независимо возникало в разных частях мира. Об этом напоминает портал "Ридлайф.ру".

В одних культурах напитки использовали шаманы во время обрядов, а в других они служили безопасным источником жидкости и калорий. Находка в китайской гробнице снова подтвердила, насколько древней оказалась склонность человека к возлияниям.

Ранее ученые выяснили, что мозг может видеть сны наяву.

Источник: sciencedirect.com ✓ Надежный источник
По теме

В США заговорили о роковой ошибке Запада в отношении России

За рубежом неверно оценили ситуацию

Идейных нацистов забросили поближе к России: что происходит на фронте

На руках боевиков много крови

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей