В китайской гробнице нашли древнее пиво, напиток пролежал погребенным 2300 лет

Находка сильно порадовала ученых

Во время раскопок в Северном Китае археологи сделали необычную находку, которая снова заставила ученых спорить о роли горячительных напитков в истории человечества. На погосте неподалеку от Великой Китайской стены специалисты обнаружили древний бронзовый сосуд с оригинальным горлышком в форме головки чеснока.

Самым удивительным оказалось содержимое находки. Внутри сосуда сохранилось около 3,7 литра прозрачной зеленовато-голубой жидкости без запаха. Исследователи пришли к выводу, что речь идет о древнем веселящем напитке, напоминающем пиво. По оценкам ученых, его отправили в гробницу вместе с умершим примерно 2300 лет назад.

Находка вновь оживила старую научную дискуссию о том, что появилось раньше – цивилизация или алкоголь. По одной из версий, люди начали выращивать злаки ради хлеба, а уже позже открыли для себя свойства брожения. Однако существует и другая весьма смелая теория, согласно которой земледелие могло развиваться именно ради производства пива.

Сторонники этой гипотезы считают, что алкоголь играл важную роль в жизни древних обществ: помогал укреплять связи между людьми, использовался в ритуалах и даже способствовал развитию культуры.

Ученые отмечают, что пивоварение независимо возникало в разных частях мира. Об этом напоминает портал "Ридлайф.ру".

В одних культурах напитки использовали шаманы во время обрядов, а в других они служили безопасным источником жидкости и калорий. Находка в китайской гробнице снова подтвердила, насколько древней оказалась склонность человека к возлияниям.

Ранее ученые выяснили, что мозг может видеть сны наяву.