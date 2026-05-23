Самойлова опозорилась с вопросом о Башкортостане

Модель все перепутала

Звезда социальных сетей Оксана Самойлова оказалась в неприятной ситуации во время участия в одном из развлекательных шоу. Во время игры дива не смогла ответить на вопрос о Башкортостане.

Шоу построено на том, что звездные гости отвечают на разные вопросы, при этом им можно обращаться за подсказками к людям из списка контактов в телефоне.

Когда звезде задали вопрос о столице этого субъекта РФ, девушка начала путаться в названии региона и пыталась вспомнить, кто из знакомых может ей помочь.

В итоге брюнетка решила позвонить своему экс-возлюбленному Джигану, посчитав, что он лучше разбирается в географии. Рэпер не подвел и сразу назвал правильный ответ – Уфа, чем спас бывшую от еще большего конфуза.