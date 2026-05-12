Меркурис: Зеленский не согласится на переговоры с РФ из-за скандала с коррупцией

На Западе выступили с заявлением о переговорах после ЧП на Украине
Картинка: сгенерировано ИИ
Известный в Британии политолог Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский не пойдет на мирное урегулирование конфликта с Россией. Такое мнение эксперт озвучил на фоне очередного ЧП в Незалежной – нового громкого коррупционного скандала.

Аналитик считает, что ситуация вокруг украинских властей становится все хуже и хуже. Скандал с коррупционерами постепенно подбирается к ближайшему окружению бывшего комика и создает серьезные риски для киевского руководства.

Британец уверен, что по этой причине украинские власти не заинтересованы в завершении боевых действий. Дело в том, что только продолжение битвы остается для команды главы режима единственным способом сохранить свое положение и удержаться у власти.

Аналитик подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом в ближайшее время вряд ли состоятся. Он не видит обстоятельств, которые могли бы заставить главу Незалежной согласиться на мирное соглашение с РФ.

Ранее спецструктура, занимающаяся расследованиями дел о взяточничестве сообщила о предъявлении обвинений экс-начальнику офиса лидера Украины по делу о легализации денежных средств при возведении роскошной недвижимости в Киевской области. Местная пресса утверждает, что речь идет об Андрее Ермаке.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
