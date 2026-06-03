Сидни Суини основала продюсерскую компанию

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Сидни Суини решила не останавливаться на уже имеющихся карьерных достижениях и собирается выйти на новый уровень в Голливуде. Популярная актриса, которая за последние годы стала одной из самых востребованных звезд индустрии, запускает собственную продюсерскую компанию и готовится самостоятельно создавать будущие кинохиты.
Новый проект получил название Honey Trap. Теперь эффектная блондинка намерена не только сниматься в кинопроектах, но и участвовать в их создании с самого начала. Более того, в перспективе актриса не исключает, что однажды окажется и в режиссерском кресле.
Новое детище звезды уже сумело заключить серьезное соглашение с Sony Pictures. Согласно договоренности, эта студия первой сможет знакомиться с будущими проектами компании и решать вопрос об их финансировании и запуске в производство.
С Sony звезду связывает прежний успешный опыт работы. Вместе с этой студией была создана романтическая кинолента "Кто угодно, кроме тебя", где блондинка не только сыграла главную роль, но и участвовала в проекте в качестве исполнительного продюсера. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
Лента заработала в мировом прокате более 210 миллионов долларов. Успех картины убедил многих в том, что Суини способна добиваться результатов не только как актриса, но и как продюсер.
Судя по всему, останавливаться на достигнутом звезда не собирается.
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