Сидни Суини основала продюсерскую компанию

Сидни Суини основала продюсерскую компанию
Сидни Суини. Фото: соцсети
Девушка превращается в серьезного игрока киноиндустрии

Сидни Суини решила не останавливаться на уже имеющихся карьерных достижениях и собирается выйти на новый уровень в Голливуде. Популярная актриса, которая за последние годы стала одной из самых востребованных звезд индустрии, запускает собственную продюсерскую компанию и готовится самостоятельно создавать будущие кинохиты.

Новый проект получил название Honey Trap. Теперь эффектная блондинка намерена не только сниматься в кинопроектах, но и участвовать в их создании с самого начала. Более того, в перспективе актриса не исключает, что однажды окажется и в режиссерском кресле.

Новое детище звезды уже сумело заключить серьезное соглашение с Sony Pictures. Согласно договоренности, эта студия первой сможет знакомиться с будущими проектами компании и решать вопрос об их финансировании и запуске в производство.

С Sony звезду связывает прежний успешный опыт работы. Вместе с этой студией была создана романтическая кинолента "Кто угодно, кроме тебя", где блондинка не только сыграла главную роль, но и участвовала в проекте в качестве исполнительного продюсера. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Лента заработала в мировом прокате более 210 миллионов долларов. Успех картины убедил многих в том, что Суини способна добиваться результатов не только как актриса, но и как продюсер.
Судя по всему, останавливаться на достигнутом звезда не собирается.

Источник: Deadline ✓ Надежный источник
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