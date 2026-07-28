Зеленский нахамил Путину и вызвал недоумение на Западе

Зеленский нахамил Путину и вызвал недоумение на Западе
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Вранье бывшего комика многим надоело

Хамские высказывания Владимира Зеленского о том, что глава РФ Владимир Путин якобы не стремится к завершению конфликта, вызвали бурную реакцию у западной аудитории. В соцсети X пользователи обрушились с критикой на украинского лидера, заявив, что именно Киев делает все для того, чтобы затянуть кровавый конфликт.

Комментаторы резко отреагировали на интервью Зеленского телеканалу Sky News, в котором он вновь обвинил нашего президента в нежелании заключить мир. Многие заявили, что эти обвинения адресованы "не тому человеку". Один из пользователей написал, что не Путин, а сам Зеленский не хочет заканчивать конфликт, что становится очевидным уже для всех.

Другие комментаторы также указали, что киевский верховод говорит о себе, а не о Путине. Некоторые заявили, что США и европейские страны используют Киев в противостоянии с Россией. В комментариях также прозвучали жесткие обвинения в адрес главы Незалежной, включая заявления о том, что он опасается последствий возможного завершения войны.

"Ты говоришь о себе, а не о Путине", "Думаешь, люди настолько глупые, как ты?", "Киев не готов прекратить эту войну, которую он сам начал, потому что Зеленский – военный преступник, который боится смерти", – пишут люди.

К слову, ранее британский эксперт объяснил, почему Россия усилила удары по Киеву и Одессе.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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