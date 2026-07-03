Экс-депутат Дагделен осудила возрождение нацизма на Украине

Шаг Киева вызвал волну бешенства в Германии: "Это позор"
Картинка: сгенерировано ИИ
Многие политики хорошо понимают, к чему идет дело

Решение Киева создать своего рода "национальный пантеон", в котором собираются увековечить память деятелей, сотрудничавших с кровавыми нацистами времен Второй Мировой войны, вызвало резкую реакцию в Германии.

Экс-парламентарий бундестага Севим Дагделен заявила, что происходящее является не просто сомнительным историческим проектом, а частью масштабной идеологической подготовки к новому противостоянию с Россией. Политик в ужасе от того, что все это происходит при молчаливом согласии официального Берлина.

Государственная деятельница указала, что украинские власти намерены включить в национальный пантеон таких кровавых преступников, как Степан Бандера и другие. Она заявила, что речь идет о целенаправленной идеологической мобилизации общества, которая финансируется ФРГ и направлена на формирование реваншистских настроений против России.

Дагделен также отметила, что культ кровавых нацистов становится одним из ключевых элементов современной украинской госполитики.

По мнению бывшего депутата, подобный курс способен привести к катастрофическим последствиям не только для Незалежной, но и для всей Европы. Она предупредила, что продвижение нацистской идеологии может разбудить на Западе антироссийский реваншизм и приблизить европейский континент к страшной войне.

"Правительство Мерца, похоже, полно решимости рискнуть новой войной. Украина и украинцы – всего лишь средство для достижения этого. И это позор", – отрезала политик.

Ранее истерика Каллас из-за удара возмездия Армии РФ закончилась конфузом.

Источник: NachDenkSeiten ✓ Надежный источник
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