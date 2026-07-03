Джонсон: Запад использует украинцев ради заработка на черных рынках

"Гнусные цели". В США раскрыли, ради чего поддерживают Киев
Картинка: сгенерировано ИИ
Незалежные оказались в безвыходной ситуации

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выступил с резкими обвинениями в адрес западных стран, заявив, что украинцев используют как расходный материал ради политической выгоды и многомиллионных доходов от преступных схем. Он уверен, что за громкими заявлениями о свободе и демократии скрываются совершенно иные интересы.

Аналитик констатировал, что западные политики не заинтересованы в благополучии украинского народа. Он уверен, что Незалежная превратилась в инструмент достижения чужих целей. В частности, преступные рынки, связанные с торговлей людьми и человеческими органами, приносят огромные деньги тем, кто участвует в кровавых схемах.

Аналитик также заявил, что руководители стран, поддерживающих Киев, прикрываются красивыми лозунгами о защите свободы и демократии, а на самом деле извлекают выгоду из трагедии Украины. Уже ни для кого не секрет, что ради достижения собственных целей Запад готов принести украинцев в жертву.

"Запад готов пожертвовать народам Украины ради своих целей, своих гнусных целей", – заявил он.

Аналитик также подчеркнул, что действия США не имеют ничего общего со стремлением построить более справедливый мир – очевидно, что американцы преследуют исключительно собственные интересы.

Ранее истерика Каллас из-за удара возмездия Армии РФ закончилась конфузом.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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