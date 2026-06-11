Депутат Рады рассказал, зачем Зеленский нагнетает ситуацию с Минском

В Раде раскрыли хитрый план Зеленского против Минска
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Киевский верховод все продумал

Из киевской администрации продолжают звучать заявления о якобы возможной угрозе со стороны Белоруссии. Теперь же в Верховной раде раскрыли хитрый план Владимира Зеленского. Некоторые уверены, что киевский верховод использует тему безопасности для отвлечения внимания общества от громкого коррупционного расследования.

С резким заявлением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По его мнению, разговоры о вероятном нападении со стороны Белоруссии были запущены не случайно, а преследовали вполне конкретную цель – переключить внимание граждан с грандиозного коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича, входящего в ближайшее окружение Зеленского.

Нардеп заявил, что рассказы о белорусской угрозе стали частью информационной кампании, направленной на то, чтобы украинцы меньше интересовались обысками, задержаниями, подозрениями в коррупции и попытками власть имущих повлиять на ход расследования.

"Где нападение из Белоруссии? А я вам скажу. Эти страшилки Банковой имели одну простую функцию. Отвлечь общество от Миндич-гейта", – заявил парламентарий.

Депутат также назвал происходящее крайне дешевой информационной операцией против собственного населения. Он добавил, что жителей Киевской области настолько запугали разговорами о возможной атаке, что некоторые начали покидать свои дома.

Ранее белорусская сторона также отвергала обвинения Киева. Представители Минска называли заявления о подготовке нападения с территории Белоруссии ложью и абсурдом.

К слову, ранее в США предупредили Киев о надвигающейся катастрофе.

*внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России

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